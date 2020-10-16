شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم بمحيط مدارس الشرقية استعدادا للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية المختلفة بنطاق محافظة الشرقية، حملاتها المستمرة للقيام بأعمال النظافة والتجميل والتطهير ورفع الإشغالات من محيط المدارس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجه الإستعدادت لإستقبال العام الدراسي الجديد، موجهاً بضرورة التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي ومديرية التربية والتعليم، والأجهزة المعنية لرفع الإشغالات بمحيط المدارس، وإزالة أي معوقات تقف عائقاً أمام دخول الطلاب المدارس، وتوفير المناخ الجيد لأبنائنا الطلاب، وتشجيعم على الإنتظام والحضور إلى المدرسة.

وحفاظاً على صحة الطلاب وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بالمرور الميداني على المدارس المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال الطلاب ،والتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير لمداخل ومخارج وفناء المدرسة، والطرقات والفصول ومراجعة الإنارة والوصلات الكهربائية داخل الفصول، فضلاً عن صيانة السباكة والتخت والكراسي والتشديد على إنضباط هيئة التدريس.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء الشرقية، حملاتها المستمرة من خلال تكثيف أعمال رفع الإشغالات بمحيط المدارس، ورفع تراكمات القمامة من أمام المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بتطهير وتعقيم المدارس قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم حرصاً على سلامتهم من الإصابه بفيروس كورونا.