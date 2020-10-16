شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن نتائج ترشيحات الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج ترشيحات الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية الذين تقدموا لمكتب التنسيق واستوفوا شروط الترشيح.

يذكر أنه تم فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة «العربية والأجنبية» في الفترة من 24/9/2020 حتى يوم 15/10/2020 بالمقر الرئيسي للمكتب بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، في إطار أعمال مكتب التنسيق لهذا العام 2020، وقد جري توزيعهم طبقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

ولفتت الوزارة إلى أنه حرصا على مصلحة الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية فقد تم إرجاء إعلان نتائج ترشيحاتهم وذلك لإعطاء الفرصة للطلاب الذين اجتازوا اختبار A.C.T واختبار E.S.T لتسجيل درجاتهم والتقدم بأوراقهم ليتم ترشيح جميع الطلاب المتقدمين من هذه الشهادة مرة واحدة، مع التأكيد على حصولهم على النسبة المقررة لهذه الشهادة من الاماكن المخصصة لهم بالكليات المختلفة حيث انه يتم تنسيقهم بصفة مستقلة عن باقي الشهادات المعادلة الأجنبية، وسيتم اعلان نتائج ترشيحهم في أقرب وقت حرصاً على مصلحة جميع الطلاب.

كما أنه يوجد بعض الدول العربية لم ترد نتائج امتحانات الشهادة الثانوية منها إلى مكتب التنسيق حتى الآن، وسيتم اتاحة الفرصة أمامهم ومنحهم الوقت الكافي للتقدم بأوراقهم فور ورود نتائج هذه الشهادات لمكتب التنسيق وإتمام تصديق الشهادات الحاصلين عليها واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، مع التأكيد على حصولهم على النسبة المقررة لهذه الشهادة من الأماكن المخصصة لهم بالكليات المختلفة.