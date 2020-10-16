شكرا لقرائتكم خبر عن الكارت الذكى.. محفظة نقدية لاستقلال مترو الأنفاق.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق محافظ نقدية كهدايا لعدد من جمهور الركاب خلال شرائهم تذكرة ركوب المترو من شبابيك صرف التذاكر، من أجل استقلال خطوط المترو بها تشجيعا للمحافظ النقدية كبديل للتذاكر الورقية.

وفى هذا التقرير، يقدم ”الخليج 365” لجمهور القراء كل المعلومات عن "المحفظة النقدية للكارت الذكى" التى تستخدم لاستقلال خطوط مترو الأنفاق وهدايا شركة المترو خلال التقرير التالى:

هدفه راحة الركاب وتوفير الوقت.

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الشحن بأى مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه.

الكارت لحامله ويمكن استخدامه لأكثر من شخص.

يمكن شحنه عدة مرات حال عدم تلفه.

متوفر بجميع محطات المترو.

سعره 25 جنيها بصلاحية 5 سنوات.