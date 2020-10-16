شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين يكرم الطفل المصرى الفائز بمسابقة قصص الأطفال الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب لياو ليشيانج سفير الصين بالقاهرة عن سعادته بمنح شهادة تكريم للطفل عبد الرحمن ماهر الذى حصل على جائزة " أفضل عشرة متسابقين " فى مسابقة قصص الأطفال الدولية التي نظمتها الصين، وأضاف السفير - في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي توتير اليوم - : "إن الطفل عبد الرحمن ماهر، هو الفائز الوحيد من الدول العربية والإفريقية، مما يجسد كفاءة التربية المصرية للأطفال وعمق الصداقة الصينية المصرية " مضيفا " يمثل الأطفال مستقبلا وأمل الوطن والقوة الرئيسية في بنائه ." وأعرب السفير عن تمنياته للطفل عبد الرحمن ماهر بمزيد من النجاح في دراسته لكي تكون له بصمة في بناء وطنه وتعزيز الصداقة بين الصين ومصر .

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