شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يعقد مؤتمرا علميا لعرض منتج مطور من الطحالب لعلاج التجاعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المركز القومى للبحوث تحت رعاية الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، مؤتمرا علميا لعرض منتج مطور من الطحالب بالمركز القومى للبحوث، حيث تم تسجيل أول مستحضر تجميل بـاسم المركز القومي للبحوث بـإدارة مستحضرات التجميل – هيئة الدواء المصرية وهو كريم يحتوى على العديد من المركبات المضادة للأكسدة ويحافظ على صحة الجلد والمناطق المحيطة بالعين ويقوى المناعة.

وقام المركز القومى للبحوث بعمل كافة التجارب الإكلينيكية اللازمة لهذا المستحضر والتى أدت إلى اعتماد تسجيله في هيئة الدواء المصرية كمستحضر لعلاج تجاعيد الجلد Anti-aging Cream، ومن المقرر أن يتم طرح الكريم فى الأسواق بالتعاون مع بعض الشركات الوطنية في مصر .

ويعتمد المستحضر على المركبات الفعالة المستخلصة من الطحالب الخضراء المنتجة في المفاعل الضوئي الحيوي الموجود فقط بالمركز القومي للبحوث، كما أن المستحضر يحتوى على مركبات فعالة طبيعية هي مجموعة "البياكاروتين" ذات التأثير الفعال في إزالة التجاعيد وعلامات تقدم سن البشرة وخالى تمامًا من الملوثات.

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ويحمل هذا المنتج الجديد الكثير من المزايا، أهمها أنّه مستخلص طبيعي آمن تماماً، حيث أثبتت نتائج اختبارات السمية الحادة والمزمنة، خلوّه من أى مواد سامة، وفوق ذلك كله ، فإنّه مستحضر اقتصادى مصنع من طحالب طبيعية تنمو في البيئة المصرية.

ويرغب المركز القومى للبحوث دراسة إمكانية التعاون مع الشركات العاملة فى منتجات التجميل بخصوص حق استغلال هذا الإخطار (بيع – شراكة – تصنيع – حق انتفاع خالص أو مفتوح) ترسيخاً لدور البحث العلمى فى دفع الإقتصاد الوطنى و ربط العلم بالصناعة بالإضافة إلى فرص البيع محلياً و إمكانية التصدير.