شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم ونظافة وصيانة.. المدارس تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد غدا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المدارس تجهيزات لاستقبال العام الدراسى الجديد غدا السبت 17 أكتوبر الجارى، وينشر ”الخليج 365” صورا لعدد من مدارس بالجيزة، استعدت بشكل نهائى لاستقبال الطلاب غدا السبت فى أول يوم بالعام الجديد، منها مدرسة الجيزة الإعدادية للبنات والنهضة الرسمية والسعيدية الثانوية بالجيزة.

وقال ناصر شعبان، مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إن المدارس شهدت أعمال تعقيم ونظافة وصيانة على أعلى مستوى وتعقيم المقاعد وتطهير دورات المياة، إضافة إلى الدهانات وأعمال الصيانة البسيطة، وإعادة ترتيب وتوزيع المقاعد على الفصول.

وأوضح شعبان، أن المدارس مستعدة لاستقبال العام الدراسى مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية وحماية الطلاب من كورونا.

ويبدأ العام الدراسى الجديد 2020/2021 فى المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، ويتم العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسى.

وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالى:

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- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى .. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائى.. الحضور فى "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوى.. الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة.