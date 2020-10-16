5459 مدرسة فى القاهرة تستعد لاستقبال الطلاب غدا فى أول يوم دراسى بالعام الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد 5459 مدرسة بالعاصمة لاستقبال 2386831 طالب وطالبة بالعام الدراسى الجديد 2020/2021، الذى يبدأ صباح غدا السبت بمراحل التعليم المختلفة. وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة توفير المناخ الصحى الملائم للطلاب والمتابعة المستمرة للنظافة العامة للمدارس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من الإصابة بالأمراض، ومتابعة الحالة الصحية للطلاب، مؤكدًا ضرورة تواجد الزائرة الصحية فى كل مدرسة بشكل دورى. Advertisements وطالب المحافظ بعمل فاعليات للتوعية الصحية من خلال الإذاعة المدرسية والندوات والمناظرات ومعسكرات النظافة واللوحات الإرشادية بالمدارس مع توضيح الخطوات الإرشادية لتجنب العدوى والنظافة الشخصية والنظافة العامة فى الطابور الصباحى والحصص المدرسية الأولى. ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق برفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى ، بالإضافة الى قيام مديرى الإدارات والمدارس بالاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس ، والتأكد من صيانة الفصول وسلامة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة ، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها والاهتمام بنظافة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح. وأكد المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بالتأكد من توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد.

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