شكرا لقرائتكم خبر عن 601 مليون جنية تكلفه دخول 68 مدارس جديدة للخدمة بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد بدخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المدارس تبلغ تكلفتها 601 مليون و772 ألف جنيه، وبإجمالي 1287 فصلاً دراسياً، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول31 مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة تقديرية حوالي 405 مليون و358 ألف جنية بإجمالي 758 فصلا و30 مدرسة توسعات تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية بحوالي 153 مليون و984 ألف جنية بإجمالي 448 فصلا بالإضافة إلى 7 مدارس احلال كلي وجزئي وتعلية بتكلفة تقديرية حوالي 42مليون و430 ألف جنية بإجمالي 81 فصلا دراسيًا.

مدارس الجيزة تستعد لإستقبال العام الدراسى الجديد

مدارس الجيزة تستعد لإستقبال العام الدراسى الجديد

مدارس الجيزة تستعد لإستقبال العام الدراسى الجديد

وأكد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس مؤكدا على توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من دورات للمياه والنوافذ والانارة والأسوار والبوابات والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء للكمامات وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والاشغالات بمحيط المدارس ورفع أي مخلفات أولاً بأول.

مدارس الجيزة تستعد لإستقبال العام الدراسى الجديد

مدارس الجيزة تستعد لإستقبال العام الدراسى الجديد

مدارس الجيزة تستعد لإستقبال العام الدراسى الجديد

وأشار راشد إلى أن العام الحالي سيشهد لأول مره دخول 38 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة في إطار سعى الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعلمية بالقرى.

وقال المحافظ إن المدارس ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالفصول مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني في بناء وتجهيز المدارس مشددا على رئيس هيئة الابنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء في العام الدراسي الجديد.

مدارس الجيزة تستعد لإستقبال العام الدراسى الجديد

مدارس الجيزة تستعد لإستقبال العام الدراسى الجديد

مدارس الجيزة تستعد لإستقبال العام الدراسى الجديد

وأكد المحافظ انه تمت أعمال الصيانة الكاملة لـــ 11 مدرسه على مستوى المحافظة ودخولها للخدمة العام الدراسي الجديد.

كما ستقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتسليم عدد 64790 جهاز تابلت لطلاب الصف الاول الثانوي العام ضمن منظومة التعليم الجديد وطبقاً للتعليمات الوزارية.

مدارس الجيزة تستعد لإستقبال العام الدراسى الجديد

مدارس الجيزة تستعد لإستقبال العام الدراسى الجديد

مدارس الجيزة تستعد لإستقبال العام الدراسى الجديد