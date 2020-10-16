شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يفتتح مسجد نوح بقرية غرب سهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الجمعة، مسجد نوح بقرية غرب سهيل بمدينة أسوان، يرافقه الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف، وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأدى محافظ أسوان ولفيف من الحضور أول صلاة جمعة بالمسجد الجديد، الذي تم بناؤه بالجهود الذاتية لأهالى القرية، وألقى الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان: «الحياء من الله».