شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة الجمعة بمسجد الشريف بدسوق عن الحياء من الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الشيخ أيمن عامر إمام وخطيب مسجد الشريف بحي الشريف بمدينة دسوق، في خطبة الجمعة، اليوم، إلى الحياء من الله والناس والنفس، والرجوع إلى الله لننال رضاه مضيفا أن الإسلام بني على الفضائل التي تقربنا من الله وتديم المحبه بيننا.

وأشار إلى أن من تلك الفضائل التي دعا إليها رسولنا الكريم خلق (الحياء)، والحياء معناه أن نخجل من النفس من الخطأ أمام الله والخلق، والحياء داخل الإنسان يمنعه من معصية الله.

وأضاف: «طالبنا رسولنا الكريم بأن نستحي من الله، والإستحياء من الله معناه أن تحفظ الرأس وما فيها من أي فعل يغضب الله، وأن تحفظ نفسك وأولادك من أكل الحرام، وأن تبتعد عن الحرام وما يغضب الله، وأنواع الحياء ثلاثة، حياء من الله، ومن الناس، ومن النفس، وعليك أن تعلم أن الشهيد عليك هو الله فهو العليم بأحوالك وكفي، والوكيل عليك وهو الرقيب، فعليك بالحياء من الله».

وتابع: «كذلك أن تستحي من الله في خلقه ولا تجاهر بالمعصيه فإن الرسول يقول في حديث ما معناه (كل أمتي معافا إلا المجاهرين)، فعلينا أن نستحي من الله».