شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يتفقد مزرعة نخيل على مساحه 3 آلاف فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، ونبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، اليوم الجمعة، بتفقد مشروع استثمار زراعي جديد تابع للجمعية الشرعية الرئيسية على مساحه ٣ آلاف فدان لزراعة النخيل باستخدام الطاقة الشمسية والري المطور، وذلك بمنطقة المطار أول طريق الداخله العوينات.

وأشاد المحافظ بمعدلات التنفيذ بالمشروع للانتهاء من زراعة ٤ آلاف نخله خلال ١٥ يوم وذلك من المستهدف البالغ عدده ٢١٠ الف نخله.

وأكد الزملوط أن المشروع يأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل، مشيرا الى أن عائد المشروع يستخدم لخدمة المشروعات الخيرية للجمعية ورعاية الحالات الأولى بالرعاية.