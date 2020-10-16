معتز الدمرداش يسترجع ذكرياته: «لقيت حد بيقولي انت نايم و الرئيس مبارك عايز يكلمك»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف الإعلامي معتز الدمرداش كواليس خاصة تذاع لاول مرة عن المحادثة الهاتفية من الرئيس حسنى مبارك خلال حلوله ضيفا ببرنامج شخصيات فى حياتى مع د. حسن راتب على شاشة المحور

وقال الدمرداش اننى سعدت جدا باتصال الرئيس مبارك ولأول مرة اكشف كواليس هذه المحادثة ، والتى تدل على ان الرئيس متابع لبرنامج 90 دقيقة ولقناة المحور ، حيث جاء اتصال من رقم خاص وكنت نايم ولم ارد على الرقم ولكن لقيت اتصالات من قناة المحور وايضا اتصال من اخي وأرسل مندوبا الى البيت ليخبرني اخى ان الرئيس قام بالاتصال على تليفونى ، وان الرئيس مبارك قال لهم خليه لما يصحى ولم يغضب ،

وتابع الدمرداش وكان الرئيس أراد ان يناقشني عن حلقة اذاعناها عن مرور 29 عام على حكم مبارك وان د. حسن راتب قال معتز الدمرادش له من الخبرة ان يقدم مثل هذه الحلقة مع ضرورة الحفاظ على الثوابت

وأشار الدمرداش ان المحادثة مع الرئيس مبارك استمرت لأكثر من 35 دقيقة وكان الرئيس يناقش معى جميع المحاور التي تمت إذاعتها بالحلقة ، وأبلغنى الرئيس بوجهة نظره ورأيه في الحلقة ولم يتم إذاعة كواليس تلك المحادثة ولاول مرة يتم الكشف عنها ، ولم أقم بالترويج لها وكنت امين فى عدم الكشف عن تلك المحادثة حتى بعد رحيل الرئيس مبارك او مرحلة حكم جديدة واسعدنى بشدة ان البرنامج ناجح وله نسب مشاهدة عالية من جميع الفئات ويكفى ان رئيس الجمهورية متابع للبرنامج . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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