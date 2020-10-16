شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: حققنا تقدمًا ملحوظًا في التصنيف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اجتماع وحدة التصنيف الدولي مع ممثلي الوحدة بكليات الجامعة، بهدف وضع خطة مستقبلية للارتقاء بتصنيف الجامعة. واستهدف الاجتماع مناقشة آليات الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة والنشر العلمي في إطار خطة الجامعة لتنمية أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجال البحث العلمي.

وأشاد «ماجد» نجم بأداء وحدة التصنيف الدولي، معربًا عن سعادته لما حققته جامعة حلوان من مكانة في التصنيفات الدولية داعيا إلى ضرورة السعي إلى تحقيق مزيد من التقدم والرقي خلال الفترة القادمة بما تمتلكه الجامعة من إمكانات وتخصصات نادرة تميزها وتؤهلها لاحتلال مكانة مرموقة على مستوى التصنيف الدولي، ونوّه سيادته إلى دور الباحثين في النهوض بالجامعة من خلال جودة البحوث العلمية، مشددًا على أهمية تطبيق المعايير الدولية في البحوث العلمية للباحثين بالجامعة، مؤكدا دعم الجامعة للباحثين، بما يسهم في بناء كوادر بحثية متميزة تعزز زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن جامعة حلوان تولي اهتماما كبيرا بالتصنيف الدولي من خلال الاهتمام بالجانب الأكاديمي، وإثراء البحث العلمي ودعمه في مختلف المجالات واعتماد الأساليب الحديثة في إنتاج مناهج أكاديمية تواكب التطورات العصرية، وهو ما يسهم في زيادة فرصها وتنافسيتها وسط الجامعات في التصنيفات الدولية المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي أن جامعة حلوان تسعى للارتقاء بتصنيفها الدولي في التصنيفات الخاصة بالتأثير المجتمعي للجامعات من خلال إقامة الشراكات مع منظمات العمل المدني والهيئات الحكومية والدولية التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من الملفات، أبرزها الصحة والتعليم والاقتصاد والصناعة والتطوير.