شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تعيين 1943 شاباً واستخراج 1984 شهادة «قياس مهارة» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحيرة 1943 شاباً، بينهم 9 من الوظائف الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الخاصة والقطاع الاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلاً عن توفير 10 فرص عمل، واستخراج شهادات مستوى مهارة لـ 1984 عاملا.

قال إبراهيم الخطيب، مدير المديرية، بحسب تقرير انجازات شهر سبتمبر الماضي، إن المديرية قامت بتسجيل 177 عاملا جديدا ضمن العمالة غير المنتظمة، وصرف منحه للرعاية الاجتماعية والصحية وصلت لـ 66 ألف و900 جنيه.