شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 83 ألف جنيه مستحقات مصري متأخرة عن فترة عمله بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تحصيل المستحقات المالية المتأخرة للمواطن المصري «أحمد.ر.ع» رغم ايقافه عن العمل، نتيجة 20 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 83 ألفا و600 جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، آن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن «أحمد.ر.ع» الذي يعمل «طاهي عام» شركات باحدى الإعاشة والحرسات بالمملكة لتضرر من عدم صرف مستحقاته المتأخرة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحلها بأول.

وقال إن أكرست من الملحق العمالي عبدالحليم محمود القائم بأعمال رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة أكد فيه أن المكتب بالتواصل مع الشاكي، الذي أفاد أنه يعمل في الشركة من خمس سنوات، وتم إيقافة عن العمل منذ سبتمبر الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتم التواصل مع المستشار القانوني، وتم تسوية المشكلة، وديا، وحصل المواطن المصري، مستحقاتة كاملة، فضلا عن تأشيرة الخروج النهائي.

ووجه الشكر، الشكر المسؤول، ممثلة في مكتب التميثل بالقنصلية المصرية بجدة على سرة الاسجابة لمشكلته.

جاء ذلك في جدول الأعمال، وساعدت تمثيلهم في جدول الأعمال المصرية بدولة العمل، التي تتأثر من بعض الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول في هذا الخصوص

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