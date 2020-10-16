شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ ١٣ شخصاً بينهم سائحين من الغرق بعد تعطل مركب صيد شمال الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة المختصة من إنقاذ 13 شخصًا، 11 مصريا وسائحين من كازاخستان، من الغرق اليوم، الجمعة بعد أن تعطل بهم مركب كانوا يستقلونه في رحلة داخل مياه البحر الاحمر شمال الغردقة، وتم إنقاذ جميع الركاب دون وقوع خسائر بشرية.

كانت الاجهزة الامنية قد تلقت اشارة استغاثة اليوم الجمعة، بتعطل مركب يدعى «Sea rainbow» في عرض البحر، بالقرب من شعاب جزيرة طوال يقل 13 شخصا شمال الغردقة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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