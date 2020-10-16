شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 1100 قطعة مياه موفرة بالمدارس والمصالح الحكومية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، تركيب ١١٠٠ قطعة موفرة للمياه بالمصالح الحكومية والمدارس.

وأضاف «الشهاوي» أن التركيب شمل عددا من القطع بديوان عام المحافظة والشباب والرياضة وعددا من المدارس والمطاحن والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، كما تم عمل بروتوكول بين الشركة القابضة ووزارة التنمية المحلية لتغطية كافة المساجد والكنائس الأهلية بالقطع الموفرة على مستوى المحافظة.

وقال «الشهاوي» إن إدارة التوعية بالشركة وإدارة الاستثمار قامت بعمل ورش عمل بمركز التدريب بالشركة حضره كل من (الأوقاف والتضامن الاجتماعي ومديرية التنظيم والإدارة والإصلاح الزراعي والشؤون الاجتماعية) وذلك لشرح أهمية تركيب القطع الموفرة، حيث إنها تعمل على توفير أكثر من 60% من المياه المستخدمة، كما قام العاملون بشؤون المقر بعمل شرح عملي لتوضيح كيفية عمل هذه القطع والأنواع المستخدمة.