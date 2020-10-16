شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة مستديرة لـ«حقوق الإنسان» لمناقشة السياسيات الضريبة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، غدا السبت، مائدة المستديرة حول «السياسات الضريبيةوالعدالة الإجتماعية في مصر». يشارك في أعمال المائدة المستديرة وزارة المالية، مصلحة الضرائب المصرية، لفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والإعلاميين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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