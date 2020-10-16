شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: نسعى لزيادة نسبة تولى المرأة للمناصب القيادية المحلية العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، دورة تدريبية لـ٤٠ سيدة من قيادات العمل التنفيذية من جميع المحافظات، لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لهن، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية تمكين المرأة وتقديم الدعم الكامل لها والمساندة لتولى المناصب القيادية.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الجمعة، إن الوزارة أنشأت إدارة عامة لتكافؤ الفرص ضمن الهيكل التنظيمى لها إيماناً بأهمية دور المرأة في دفع عجلة التنمية، كما تم إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في جميع المحافظات وذلك ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص في مجال دعم حقوق المرأة، مشيراً إلى أن نسبة القيادات النسائية في الوزارة تصل لحوالي 46% وكذا 24% من قيادات الأدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

ونوه شعراوي إلى سعى الوزارة إلى زيادة نسبة تولى المرأة للمناصب القيادية المحلية العليا في المحافظات، موضحا أنه تم تصعيد 3 سيدات يشغلن مناصب رؤساء مجالس مدن واحياء ليشغلن مناصب سكرتيرى عموم مساعدين في محافظات قنا والغربية والدقهلية اضافة إلى شغل 16 سيدة لمناصب رؤساء مدن ومراكز واحياء.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بتقييم المشاركات في الدورة التدريبية وأيضا المتميزات الشاغلات للمناصب التنفيذية وتصعيدهن لشغل الوظائف القيادية في المحافظات، كما سيتم تعميم التجارب التنموية الناجحة لهن في باقى المحافظات.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ برنامجين لتنمية مهارات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال عامي 2018 – 2019، مؤكداً أن من أهم المبادرات التي نفذتها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات «مبادرة إنتى منتجة» والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات ذات الدخول المنخفضة والتي تأثرت سلباً بجائحة كورونا وذلك عن طريق التدريب على الحرف اليدوية ومساعدتهم في الحصول على قروض ميسرة بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وإقامة المعارض لتسويق المنتجات في إطار الحماية المجتمعية ورفع مستوى المعيشة .

وفى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة تم إطلاق مبادرة «معاً ضد العنف» من ديوان عام وزارة التنمية المحلية وبكافة المحافظات على التوازى بهدف التصدي لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرآة وخاصة ذوى الإعاقة وكذا مبادرة «قرية مصرية بلا أمية» تهدف للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات وكذا مبادرة «يوم في قرية» بهدف حصر مشاكل المرآة العاملة على مستوى الدواوين بجميع المحافظات .

وفى سياق متصل، أكد الوزير التركيز على عقد ندوات توعية لرفع الوعى بدور المجالس الشعبية والمحلية والتعريف بالتعديلات الدستورية وحقوق المرآة في قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم ايضاً خلال الاسبوع المقبل 3 دورات تدريبية في استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمرانى وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات ولغة انجليزية مستوى ثالث ويستفيد من هذه الدورات 65 متدرباً.

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