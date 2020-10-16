شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يقرر إلغاء وإيقاف نشاط 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة القوى العاملة، إلغاء وإيقاف تشغيل نشاط 5 شركات من مزاولة عملية إلحاق للخارج للخارج أسباب الوقف. وأوضح وزير العمل محمد سعفان، أن الشركات الأربع التي تم إيقاف نشاطها لحين زوال أسبابه هي: شركة «البلاد» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (843)، «هيومان ريسورس» ترخيص (350)، «الأمراء» ترخيص (297) )، «تسمات» ترخيص (1165). حقوق الشركة التي تم إلغاء نشاطها هي: «أبشر» (ترانزيت سابقا) ترخيص (1103) وذلك لعدم التقدم للتجديد. إعلان «سعفان» أن الشركة التي تم رفع الإيقاف عنها هي: شركة «البرج الدولية المصرية» (أبشر بالخير سابقاً) ترخيص رقم 1051 وذلك لزوال الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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