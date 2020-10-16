تعرف على محطات أول قطار سريع بمصر والبرنامج الزمنى للانتهاء من التنفيذ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 في 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن أول قطار سريع تستعد الحكومة للبدء في تنفيذه ممتد من العين السخنة حتى العلمين الجديدة بعد التعديل الذى أقرته وزارة النقل فى طريقة تنفيذ هذا المشروع خلال التقرير التالى: 1ـ مخطط بدء أعمال التنفيذ نهاية العام الجارى. 2ـ المشروع يمتد بطول 438 كم من العين السخنة حتى العلمين. 3ـ المشروع يربط العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبرج العرب والإسكندرية. 4ـ المرحلة الأولى من المشروع تمتد بطول 260 كم من العاصمة الإدراية حتى برج العرب. 5ـ ستشمل المرحلة الثانية المسافة من برج العرب حتى مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب حتى الإسكندرية بإجمالي طول 88 كم وكذلك المسافة من العاصمة الإدارية حتى العين السخنة بطول 90 كم. 6ـ وزارة النقل تسعى للانتهاء من المشروع بالكامل خلال عامين. Advertisements 7ـ تكلفة المشروع تقترب من 6 مليار دولار وفقما أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل. 8ـ السرعة المخطط لأول قطار سريع تصل إلى 200 كم/ س. 9ـ المشروع سيضم 17 محطة. 10ـ سيتم تنفيذ أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور من خلال شركات وطنية مصرية. 11ـ سيتم تركيب أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم بالمشروع من قبل شركة عالمية جارى اختيارها. 12ـ القطارات التي ستعمل بالمشروع عقب انتهاء تنفيذه سيتم تصنيعها مصنع القطارات الجارى إنشاؤه بمنطقة شرق بورسعيد.

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