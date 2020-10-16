شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن حصول ورثة مهندس على 204 آلاف جنيه مستحقات فترة عمله بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح فى تحصيل المستحقات المالية ومكافأة نهاية الخدمة لورثة المتوفى "ر.ي"، وبلغت 49 ألفا و75 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 204 آلاف و643 جنيها مصريا تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة الطلب المقدم من ورثة رمضان يوسف عبد المقصود سعدة، لحصولهم على مستحقاته المالية لدى إحدى الشركات القابضة بالرياض.

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وقال سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أن الملحق العمالى الدكتور كريم أبو السعود قام بالتواصل مع مدير الموارد البشرية بالشركة من أجل الاستعلام عن مستحقات المتوفى، والذى أفاد بأنه كان يعمل لدى الشركة بوظيفة مهندس ميكانيكا، وبالفعل له مستحقات مالية متمثلة فى مكافأة نهاية الخدمة، وعلى الفور تم إرسال خطاب من مكتب التمثيل العمالى إلى مدير الموارد البشرية لطلب تصفية مستحقات العامل المتوفى، ومدرج به رقم الحساب الخاص بمستحقات الورثة.

وتابع الملحق العمالى قائلا:"إن مدير الموارد البشرية قام بتزويدنا بنسخة من تصفية مستحقات المواطن لدى الشركة ، فضلا عن صورة إيداع المبلغ بالبنك، حيث بلغ إجمالى مستحقات الورثة 49 ألفا و75 ريالا سعوديا، وتم التنسيق مع المسؤول المالى بالقنصلية العامة بالرياض لتحويل المبلغ إلى ورثة المتوفى بمصر ، وتم إخطارهم بذلك ليتمكنوا من استلام المبلغ فور وصوله".

جاء ذلك فى إطار متابعة وزير القوى العاملة أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.