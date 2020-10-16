شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تؤكد إتاحة الفرصة أمام طلاب الشهادات العربية لتسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت وزارة التعليم العالى أنه تم إعلان نتائج ترشيحات الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية الذين تقدموا لمكتب التنسيق واستوفوا شروط الترشيح، وقد جرى توزيعهم طبقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وقالت وزارة التعليم العالى فى بيان لها، إنه في إطار أعمال مكتب التنسيق لهذا العام 2020 تم فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة "العربية والأجنبية" في الفترة من يوم الخميس الموافق 24/9/2020 حتى يوم الخميس الموافق 15/10/2020 وذلك بالمقر الرئيسي للمكتب بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية و أسيوط.

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وأوضحت وزارة التعليم العالى ، أنه حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية فقد تم إرجاء إعلان نتائج ترشيحاتهم وذلك لإعطاء الفرصة للطلاب الذين اجتازوا اختبار A.C.T واختبار E.S.T لتسجيل درجاتهم والتقدم بأوراقهم ليتم ترشيح جميع الطلاب المتقدمين من هذه الشهادة مرة واحدة، مع التأكيد على حصولهم على النسبة المقررة لهذه الشهادة من الاماكن المخصصة لهم بالكليات المختلفة حيث إنه يتم تنسيقهم بصفة مستقلة عن باقي الشهادات المعادلة الأجنبية ، وسيتم إعلان نتائج ترشيحهم في أقرب وقت حرصاً علي مصلحة جميع الطلاب.

وذكرت وزارة التعليم العالى أنه يوجد بعض الدول العربية لم ترد نتائج امتحانات الشهادة الثانوية منها إلى مكتب التنسيق حتى الآن، وسيتم اتاحة الفرصة أمامهم ومنحهم الوقت الكافي للتقدم بأوراقهم فور ورود نتائج هذه الشهادات لمكتب التنسيق وإتمام تصديق الشهادات الحاصلين عليها واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، مع التأكيد على حصولهم على النسبة المقررة لهذه الشهادة من الأماكن المخصصة لهم بالكليات المختلفة.