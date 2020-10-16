شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة البيطريين يلتقى الأعضاء العاملين بالعقود فى المجازر بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد من النقابة العامة للأطباء البيطريين، عددا من الأطباء البيطريين العاملين بالعقود فى المجازر بمحافظة الشرقية، لبحث مشاكل دفعات عقود المجازر الأولى والثانية والثالثة واستكمال الرابعة، بالإضافة إلى عقود هيئة الخدمات البيطرية، وذلك بمقر نقابة البيطريين الفرعية بالشرقية، بحضور الدكتور عبد العليم فؤاد نقيب الشرقية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وقال الدكتور محمد حجازى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، فى بيان اليوم، إنه تم الاتفاق مع الأطباء البيطريين العاملين بالعقود على مد الفترة المُخصصة بالتقدم بأوراقهم للنقابة حتى نهاية الشهر الجارى، لتحريك الدعاوى القضائية بخصوص الدفعات الأولى والثانية والثالثة بالمجازر، واستكمال الدفعة الرابعة والتى كان قد بدأ العمل على الإنتهاء من العقود الخاصة بها مجلس النقابة السابق، على أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحريك الدعوى القضائية مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضح حجازى، أنه سيتم طرح التوسع فى تحريك الدعاوى القضائية للأطباء البيطريين، على مجلس النقابة العامة، نظرا لوجود شكاوى من أعضاء على مستوى الجمهورية من العقود وخاصة التابعة للهيئة.

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ضم وفد النقابة العامة كل من: الدكتور أحمد خيرى، الأمين العام المساعد، الدكتور أيمن حلمى عضو المجلس، الدكتور عبد العزيز الجوهرى عضو المجلس، الدكتورة ياسمين أبو الخير عضو المجلس، والدكتور محمد حجازى عضو مجلس النقابة العامة.