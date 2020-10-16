شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تتسلم تمساح عثر عليه أحد الصيادين فى ترعة المحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على تسليم التمساح الذى عثر عليه أحد الصيادين بمياه النيل بترعة ميت يزيد بالمحلة الكبرى إلى حديقة الحيوان بالجيزة بعد معاينته وإجراء القياسات العلمية عليه مع استمرار أعمال رصد الترعة للتأكد من عدم وجود أى تماسيح أخرى.

وكان بلاغ ورد من مديرية الزراعة ومديرية الرى بالغربية بوجود تمساح عثر عليه أحد الأهالى بترعة ميت يزيد بقرية محلة روح دائرة مركز طنطا حيث قام بعض الصيادين باصطياده ووضعه داخل صندوق زجاجى للحفاظ عليه وعدم تعريض المواطنين لأى أخطار وقد تم إيداعه بمركز شرطة طنطا حيث أمرت النيابة بتسليمه إلى فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا.

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وفور ورود البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة من الفرع المختص وقطاع حماية الطبيعة لاستلام التمساح و إجراء كافة المعاينات و القياسات العلمية عليه و تسليمه لحديقة الحيوان بالجيزة.

وقامت اللجنة بمعاينة التمساح حيث اتضح أنه تمساح نيلى طوله 40 سم وحالته الصحية جيدة وتم التواصل مع حديقة حيوان الجيزة لتسليمه، كما تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مديرية الرى بمحافظة الغربية لمسح جميع المجارى المائية بها، وذلك استمرارا لإجراءات وزارة البيئة فى الحفاظ على الكائنات الحية والتنوع البيولوجى للموارد الطبيعية.