شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تفتتح مدارس بـ601 مليون جنيه وتجيهزات استثنائية لاستقبال العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد، بدخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة. وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المدارس تبلغ تكلفتها 601 مليون و772 ألف جنيه، وبإجمالى 1287 فصلاً دراسياً، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول31 مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة تقديرية حوالى 405 مليون و358 ألف جنية بإجمالى 758 فصلا و30 مدرسة توسعات تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية بحوالى 153 مليون و984 ألف جنية بإجمالى 448 فصلا بالاضافة الى 7 مدارس احلال كلي وجزئي وتعلية بتكلفة تقديرية حوالى 42مليون و430 ألف جنية بإجمالى 81 فصلا دراسيا.

أكد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس مؤكدا على توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من دورات للمياه والنوافذ والانارة والأسوار والبوابات والالتزام التام بالإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء للكمامات وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والاشغالات بمحيط المدارس ورفع اى مخلفات اولاً بأول .

اشار راشد ان العام الحالى سيشهد لاول مره دخول 38 مدرسة انشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة فى اطار سعى الدوله نحو رفع كفاءة المنظومة التعلمية بالقرى .

وقال المحافظ إن المدارس ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس مشددا على رئيس هيئة الابنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد .

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اكد المحافظ انه تمت اعمال الصيانه الكاملة لـــ 11 مدرسه على مستوى المحافظه ودخولها للخدمه العام الدراسي الجديد وهى مدارس الايمان تعليم اساسي وعثمان بن عفان وابورواش الابتدائيه بمركز ومدينه كرداسه ومدرستي طهما الزراعيه والمهنيه الزراعيه بمركز ومدينه العياط و مدرسه اطفيح الزراعيه بمركز ومدينه اطفيح و مدرسه ابو غالب الزراعيه بمركز ومدينه منشاه القناطر و مدرسه عمر مكرم الابتدائيه بحي العمرانيه و مدرسه الشهيد عمرو عبد المجيد بحي بولاق الدكرور و مدرسه طلعت حرب بحي العجوزه و مدرسه اكتوبر المهنيه بمدينه 6 اكتوبر.

كما ستقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتسليم عدد 64790 جهاز تابلت لطلاب الصف الاول الثانوى العام ضمن منظومة التعليم الجديد وطبقاً للتعليمات الوزارية .

وشملت المدارس التى من المقرر دخولها الخدمة .. المدارس الجديدة هى مدرسه براعم مصر الرسميه لغات ومدرسه الجيل الجديد تعليم اساسي ومدرسه رياض الصالحين ثانوي والسلام الرسميه لغات وذات النطاقين تعليم اساسي وطارق بن زياد الرسميه لغات وخديجه بن خويلد تعليم اساسي واحمد شوقي ثانوي و6 اكتوبر تجريبي متميز ومدرسه القاده تعليم اساسي والمصريه اليابانيه بالحي الثالث والصديق تعليم اساسي والفيروز تعليم اساسي والامام محمد عبده الثانويه والشيخ الشعراوي الثانويه بمدينة 6 اكتوبر ومدرسه عز الدين الفقي اعدادي والزهراء الابتدائيه المشتركه وترسا الابتدائيه المشتركه والنصر الابتدائيه بمركز ومدينه ابو النمرس . ومدرسه كرم نوفل وعرب الهايره وغمازه الصغرى تعليم اساسي ومدرسه عبد الكريم خضر الثانويه المشتركه وعرب ابو ساعد الابتدائيه والشهيد المجند سيد ابراهيم عيد تعليم اساسي بمركز ومدينه الصف ومدرسه الابطال تعليم اساسي والمنال الاعداديه ودار الهدى الرسميه لغات والزيديه الحديثه تعليم اساسي و 6 اكتوبر الابتدائيه بمركز ومدينه اوسيم ومدرسه النجاح وابو بكر تعليم اساسي وعمر بن الخطاب الابتدائيه والشيخ عبد العظيم فشول تعليم اساسي والزيني تعليم اساسي .

وعزبه قرني تعليم اساسي وحمزه بن عبد المطلب تعليم اساسي وصول الابتدائيه المشتركه والصالحيه منية الرقه الابتدائيه واطفيح الابتدائيه الحديثه المشتركه وكفر قنديل الابتدائيه بمركز ومدينه اطفيح و مدرسه الابداع الاعداديه ودار الارقم تعليم اساسي والاصدقاء الثانويه والشهيد احمد محمد ابراهيم مرسي والياسمين تعليم اساسي والمساندة الابتدائيه المشتركه بمركز ومدينه العياط و مدرسه العمده عبد الرحمن ابو المجد طلبه ثانوي وميت رهينه الاعداديه المشتركه بمركز ومدينه البدرشين ومدرسه الامل الابتدائيه والمصطفى الثانويه بمركز ومدينه منشاه القناطر ومدرسه جمال عبد الناصر الابتدائيه والقصر الاعداديه بمركز الواحات البحرية ومدينه الباويطى ومدرسه الاسراء الاعداديه ونور المعارف تعليم اساسي والصفا والمروه تعليم اساسي وجزيره الوراق الحضر وعباس العقاد بحي الوراق ومدرسه الوسام الرسميه لغات والنهضه المتميزه لغات بحي جنوب الجيزه ومدرسه الاتحاد تعليم اساسي ونور الحريه بحي شمال الجيزه ومدرسه الفراعنه الرسميه لغات واحمد بهجت الرسميه للغات بحي الهرم ومدرسه الكرامه الثانويه بنات والقدس تعليم اساسي بحي العجوزه ومدرسه 6 اكتوبر الابتدائيه والاحلام تعليم اساسي بحي بولاق الدكرور ومدرسه احمد عرابي الثانويه بنات بحي العمرانيه .