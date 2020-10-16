شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة توقف نشاط 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة القوى العاملة ، إلغاء وإيقاف نشاط 5 شركات من مزاولة عملية إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ولحين زوال أسباب الإيقاف، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة أخرى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لزوال أسباب الوقف.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات الأربع التى تم إيقاف نشاطها لحين زوال أسبابه هى : شركة "البلاد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (843)، وشركة "هيومان ريسورس" ترخيص (350)، وشركة "الأمراء" ترخيص (297)، وشركة "تسمات" ترخيص (1165) .

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وأضاف الوزير أن الشركة التى تم إلغاء نشاطها هى : "أبشر" ( ترانزيت سابقا ً ) ترخيص (1103) وذلك لعدم التقدم للتجديد .

وتابع "سعفان" أن الشركة التى تم رفع الإيقاف عنها هى : شركة "البرج الدولية المصرية" ( أبشر بالخير سابقاً ) ترخيص رقم 1051 وذلك لزوال أسباب الوقف .

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.