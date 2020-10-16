شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء والهجرة والبيئة يتقدمون جنازة أرملة الفريق العصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت منذ قليل، جنازة الدكتورة صفاء العصار، أرملة الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى السابق، وذلك بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وحضر الجنازة عدد من الوزراء الذين زاملوا الفريق العصار فى الحكومة، ومنهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين جامع وزيرة الصناعة، والدكتورة هالة السعيد، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

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كما حضر الجنازة أفراد الأسرة وعدد من أصدقاء الفريق العصار وتلاميذه بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وعدد من القيادات التى زاملت الفريق العصار على مدار حياته.

وتوفى الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى منذ ٣ شهور، وذلك بعد صراع مع المرض، دخل على إثره المستشفى قبل وفاته بشهر.