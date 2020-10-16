شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن حصول مصرى على 83 ألف جنيه مستحقات متأخرة عن فترة عمله بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تحصيل المستحقات المالية المتأخرة للمواطن المصرى "أحمد.ر.ع" رغم ايقافه عن العمل، وبلغت 20 ألف ريال سعودى ، أى ما يوازى 83 ألفا و600 جنيه مصرى تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أ.ر" الذى يعمل "طاهى عام" بإحدى الشركات بالمملكة لتضرره من عدم صرف مستحقاته المتأخرة ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

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وقال سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى عبد الحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل الفورى مع الشاكى ، الذى أفاد أنه يعمل فى الشركة من خمس سنوات ،وتم إيقافه عن العمل منذ بداية سبتمبر الماضى بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتم التواصل مع المستشار القانونى بالشركة ، وتم تسوية المشكلة وديا ، وحصل المواطن المصرى على مستحقاته كاملة ، فضلا عن تأشيرة الخروج النهائى .

ووجه المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة على سرة الاستجابة لمشكلته.

جاء ذلك فى إطار متابعة وزير القوى العاملة أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.