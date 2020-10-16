شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة أرملة الفريق محمد العصار من مسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت منذ قليل جنازة الدكتورة صفاء العصار، أرملة الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى السابق، وذلك مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وحضر الجنازة أفراد الاسرة وعدد من أصدقاء الفريق العصار، و تلاميذه وزملائه بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وعدد من القيادات التى زاملت الفريق العصار على مدار حياته.

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وتوفى الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى قبل ٣ أشهر، وذلك بعد رحله مرض، دخل على إثرها المستشفى قبل وفاته بشهر.