شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة أرملة الفريق محمد العصار من مسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت منذ قليل جنازة الدكتورة صفاء العصار، أرملة الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى السابق، وذلك مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.
وحضر الجنازة أفراد الاسرة وعدد من أصدقاء الفريق العصار، و تلاميذه وزملائه بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وعدد من القيادات التى زاملت الفريق العصار على مدار حياته.
وتوفى الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى قبل ٣ أشهر، وذلك بعد رحله مرض، دخل على إثرها المستشفى قبل وفاته بشهر.
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