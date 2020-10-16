أخبار مصر

تشييع جنازة أرملة الفريق محمد العصار من مسجد المشير طنطاوى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة أرملة الفريق محمد العصار من مسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت منذ قليل جنازة الدكتورة صفاء العصار، أرملة الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى السابق، وذلك مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

 

وحضر الجنازة أفراد الاسرة وعدد من أصدقاء الفريق العصار، و تلاميذه وزملائه بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وعدد من القيادات التى زاملت الفريق العصار على مدار حياته.

 

Advertisements

وتوفى  الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى قبل ٣ أشهر، وذلك بعد رحله مرض، دخل على إثرها المستشفى قبل وفاته بشهر.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جنازة أرملة الفريق محمد العصار من مسجد المشير طنطاوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا