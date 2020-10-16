القومي للمرأة يهنئ سلمى دوارة لتوليها منصب عميدة كلية الطب بجامعة الجلالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الدكتورة سلمى فؤاد دوارة عضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس، بمناسبة توليها منصب عميدة كلية الطب بجامعة الجلالة. وأعربت الدكتورة مايا مرسي، فى بيان، عن فخرها وسعادتها باختيار الدكتورة سلمى فؤاد دوارة لهذا المنصب الهام.
وأشارت إلى أن الدكتورة فؤاد سلمى دوارة نموذج "نسائي" مشرف، شغلت العديد من المناصب أثبتت خلالها قدراتها وتميزها وكان لها العديد من الإسهامات في مجال الجراحة العامة ، متنية لها المزيد من التقدم والنجاح وداوم التوفيق.
جدير بالذكر أن الدكتورة سلمى دوارة شغلت مناصب عديدة من أهمها أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ، مؤسسة ورئيسة قسم الجراحة العامة بكلية الطب بالقوات المسلحة ، ومديرة مركز تطوير التعليم الطبى بكلية طب جامعة القاهرة القاهرة وعضوة المجلس العلمى - الزمالة المصرية - الجراحة العامة.
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