شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل يعلن تطوير مجمع الإسماعيلية الطبى بتكلفة 550 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل عن أن تكلفة أعمال التطويرات والإنشاءات الجديدة والتجهيزات داخل مجمع الإسماعيلية الطبى (مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا)، والمقرر عمله ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية بلغت أكثر من 550 مليون جنيه.

وأشارت إدارة المشروع إلى أنه يتم تجهيز المجمع الطبى بالإسماعيلية بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى توفير فرق طبية مدربة على أعلى مستوى، وذات كفاءة ومهارة عالية فى مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمنتفعين من أهالى المحافظة بالمنظومة الجديدة.

وأضافت أن مجمع الإسماعيلية الطبى يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية المميزة بمختلف التخصصات لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال أقسام (استقبال وطوارئ، باطنه، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، رمد، نساء وتوليد، الحقن المجهري، أمراض قلب وصدر، قسطرة قلب، روماتيزم القلب، جراحة عامة، روماتيزم، جراحة عظام، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، طب الجنين).

وتابعت: هذا فضلًا عن التجهيزات الطبية وغير الطبية التى تتم بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، والذى سيضم 108 ماكينات غسيل كلوى، 4 غرف عمليات، 8 أسرة رعاية، 16 سرير إقامة داخلي، بالإضافة إلى 12 عيادة تخصصية فى أمراض الكلى والمسالك البولية.

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ولفتت إدارة المشروع إلى أنه تتم عمليات التطوير والإنشاء بالمجمع الطبى فى زمن قياسى وعلى أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لبدء مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، مساعد وزير الصحة والسكان، أنه قريبًا سيتحقق حلم المصريين فى التغطية الصحية الشاملة، والذى يتطلع إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى على أرض الواقع، وذلك من خلال بدء مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظتى الإسماعيلية والأقصر قريبًا، قائلًا إن "مجمع الإسماعيلية الطبى هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى لخدمة أهالى الإسماعيلية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد"، بما يشمله من إمكانات وتجهيزات وفرق طبية على أعلى مستوى.

وأشار السبكي، إلى أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروع على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، بمشاركة كل الجهات المعنية وتلقى كافة أوجه الدعم من القيادة السياسية لإنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد مستقبل صحة مصر.

تجدر الإشارة إلى أن محافظتى الإسماعيلية والأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى تشمل محافظات (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها شهر يوليو من العام الماضي.