شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى 10 مدن جديدة.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفي الحكومة لـ 14 شائعة انتشرت خلال الأسبوع الماضي، وتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بتوفير معمل مركزي بكل ميناء محوري، لسرعة تنفيذ الإفراج، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلي موجز أخبار مصر..

كاف يعلن اختيار مصر لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار مصر لاستضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما أجرى قرعة اليوم، الجمعة، في المغرب عن طريق سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالكاف، على هامش اجتماعات اللجان هناك تزامنا مع نصف نهائي دوري الأبطال الذى يجمع الوداد ضد الأهلي غدا، ثم الرجاء والزمالك بعد غد على نفس الملعب في الدار البيضاء.

الرئيس يوجه الحكومة بتوفير معمل مركزى بكل ميناء محورى لسرعة تنفيذ الإفراج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عنالبضائع بالموانئ، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيدالقصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائبوزير المالية للخزانة العامة، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الصادرات والواردات، والدكتور حسين منصور، رئيسهيئة سلامة الغذاء، ومن مسئولي وزارة الصحة كل من الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الشئون الوقائية، والدكتورةنانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل.

التضامن تنفى وقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها فى المدارس

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس، مُوضحةً أن عدم تسجيل الأبناء بالمدارس غير مرتبط بوقف أي معاش مستحق، ولا يعد أحد شروط الاستبعاد من برنامج "تكافل وكرامة"، مُشددةً على الالتزام بتقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون حذف أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً‪.

انطلاق العام الدراسى الجديد بالجامعات غدا وانتهاء التيرم الأول 21 يناير

تنطلق، غدا السبت، الدراسة بالجامعات المصرية وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، حيث تستقبل الجامعات الطلاب على أن يتم تطبيق منظومة التعليم الهجين خلال العام الدراسى الجديد والتى تمزج بين التعليم المباشر والتعليم أون لاين.

الحكومة تكذب شائعات تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات

نفت وزارة التعليم العالى فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2020 / 2021، مُؤكدةً أن الدراسة ستبدأ بكل الجامعات على مستوى الجمهورية فى موعدها المُعلن عنه وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2020 / 2021، والمُقرر أن يبدأ غدا السبت، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة طلاب الجامعات‪.

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إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة بموقع التنسيق الإلكترونى

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، عن الانتهاء من نتائج تنسيق طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية واتاحتها على موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية.

الإسكان تطرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى 10 مدن جديدة.. الأحد

أعلنت وزارة الإسكان، متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، عن بدء طرح 100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بمساحات تتراوح من 75 متر وحتى 90 متر فى عدد من المد ن الجديدة، اعتبارا من من بعد غدا الاحد وحتى يوم الاحد الموافق 9 ديسمبر المقبل.

الحكومة: لا صحة لمُصادرة أى عقار غير مطابق لقانون التصالح فى مخالفات البناء

نفت وزارة التنمية المحلية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.

اتحاد الكرة يخاطب كاف رسميا لتأجيل تحديد رباعى أفريقيا حتى 30 أكتوبر

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز للاشتراك فى بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضى، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهى فى وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا. ويترتب على ذلك مشاركة صاحبى المركزين الأول والثانى فى بطولة أبطال الدورى الأفريقى، بينما يشارك الثالث والرابع فى الكونفدرالية.

تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودى ومتوسطى الدخل بـ 14 مدينة جديدة.. فتح باب الحجز وشراء كراسات الشروط وسداد المُقدمات 1 نوفمبر لذوى الاحتياجات الخاصة لمدة أسبوع.. ومن 9 نوفمبر لجميع المواطنين

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودى ومتوسطى الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى 14 مدينة جديدة، موضحاً أنه يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، من يوم الأحد الموافق 1/11/2020 : يوم الأحد 8/11/2020، لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الإثنين 9/11/2020 : يوم الإثنين 7/12/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

المصرية للاتصالات تبدأ تحصيل فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2020

بدأت الشركة المصرية للاتصالات WE فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضى، أكتوبر 2020، عن آخر ثلاثة أشهر، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg.