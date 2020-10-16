- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس تنعي أرملة الفريق العصار: فقدنا سيدة مصرية عظيمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ببالغ الحزن والأسى الدكتورة صفاء العصار، أرملة المرحوم الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، التي رحلت عن عالمنا اليوم.
وكتبت قرينة الرئيس علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فقدنا سيدة مصرية عظيمة، أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".
نعي قرينة الرئيس
كانت هذه تفاصيل خبر قرينة الرئيس تنعي أرملة الفريق العصار: فقدنا سيدة مصرية عظيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.