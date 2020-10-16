شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس تنعي أرملة الفريق العصار: فقدنا سيدة مصرية عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ببالغ الحزن والأسى الدكتورة صفاء العصار، أرملة المرحوم الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، التي رحلت عن عالمنا اليوم.

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وكتبت قرينة الرئيس علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فقدنا سيدة مصرية عظيمة، أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".