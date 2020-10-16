بأسلوب كسر الزجاج.. ضبط عاطلين تخصصا في سرقة محتويات السيارات في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الجيزة، عاطلين لاتهامهما بسرقة محتويات السيارات بمدينة 6 أكتوبر.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تفيد تورط عاطلين في سرقة محتويات عدد من السيارات بمدينة 6 أكتوبر.

بإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد من سرقات السيارات، بأسلوب كسر الزجاج، وأرشدا عن المسروقات.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.