الداخلية: ضبط 1144 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الاجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين تنفيذاً للإجراءات أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1144 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية. يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن لحماية المواطنين والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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