حملات أمنية لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بنطاق محطات مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملاتها لضبط وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بنطاق مداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق وداخل عربات المترو. أسفرت جهود الحملات عن ضبط وإزالة عدد من المخالفات، مما ساهم في تسيير الحركة المرورية وحركة المشاة بجميع مداخل ومخارج المحطات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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