محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم؛ لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الاقتصادية والتصدي لمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادي، قيام إحدى الشركات التجارية الكائنة بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاطاً في مجال تجارته محققاً أرباح مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة.
وتمكنت الإدارة من خلال استكمال التحريات وجمع المعلومات، من حصر نشاطه عن عام 2016، حيث تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة بلغ (504,747,861 جنيهًاً) بينما تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة بقيمة قدرها (453,962,597 جنيهاً) وقيامه بإخفاء مبلغ وقدره (50,785,264 جنيهاً) عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حصر نشاطه عام 2016.. ضبط شركة متهربة من 50 مليون جنيه ضرائب في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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