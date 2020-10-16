قيمتها "100 مليون جنيه".. ضبط 600 ألف نسخة كتاب دراسي داخل مخزن في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها. وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (600,000) نسخة كتاب دراسي تعليمي عربي وأجنبي، جميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، وذلك بداخل (مخزن كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة). وضبطت الإدارة المدير المسئول عن المخزن المشار إليها لمخالفته حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، وتبين أن الكتب المضبوطة تقدر قيمتها بحوالي (100,000,000) مائة مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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