محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل مول تجاري بمنطقة التجمع الخامس. ورد بلاغ من شرطة النجدة لغرفة عمليات نجدة القاهرة بنشوب حريق داخل مول تجاري في التجمع الخامس، على الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتم محاصرة ألسنة النيران وإخماده وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران. وبالفحص تبين أن الحريق لم يسفر عن حدوث أية إصابات أو خسائر بشرية، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة للوقوف على سبب نشوب الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دون خسائر بشرية.. 4 سيارات إطفاء تخمد حريقا بمول تجاري في التجمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.