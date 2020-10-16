عقاقير طبية وبضائع أجنبية.. أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 قضايا تهريب، أبرزها بضائع أجنبية الصنع وعقاقير طبية وقطع غيار سيارات، بلغت القيمة والتعويض المالي عنها مليون جنيه.

كما ضبطت قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وقضية تهريب مخدرات، 20 قضية أمن عام، أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، وانتهاء فترة التصريح، ودخول دائرة جمركية بدون تصريح، كما تم ضبط 1426 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 160 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.