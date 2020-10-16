شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج 350 طالبا من أبنائها بفرع القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتخريج 350 طالب بفرع القاهرة الذين حصلوا على درجة الباكلوريوس من كلية الهندسه والتكنولوجيا وكليه النقل الدولي واللوجستيات دفعة يوليو -سبتمبر ٢٠٢٠.

ينتمي الخريجون إلى 7 دول هم الأردن، فلسطين، سوريا،ليبيا نيچيريا ،لبنان ومصر. حيث بلغ عدد الخريجين من كلية الهندسه والتكنولوجيا قسم هندسه التشييد والبناء 147 خريجا ومن كليه النقل الدولي واللوجستيات203 خريجا منهم 48 من القسم العربي و155 خريج من القسم الانجليزي.

أقيم الحفل بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهره بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ا.د خالد السقطي عميدكليه النقل الدولي واللوجستيات وا.د عادل بلال عميد كليه الهندسه والتكنولوجيا وكوكبة من معالي أصحاب السلك الدبلوماسى من السفراء والقناصل المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.

بدأ الحفل بكلمات الخريجين باللغتين العربيه والانجليزية ثم كلمه سعاده الاستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديميه الذي رحب فيها بالحضور الكريم وقال «نجد في كلمات الطلاب اليوم الكثير من معاني الوفاء الحقيقي والاصاله وحسن التربيه فهم حقًا شباب متميز ورائع، هؤلاء الخريجين هم دفعه التحدي دفعه الاراده فهذا العام كان شديد الصعوبه علينا جميعا ولكننا استطعنا ان نتحدي وبدأنا عمليه التعلم عن بعد وينجاح كبير وكنا من أنجح المؤسسات التعليمية في مصر في استكمال العمليه التعليميه عن بعد وبحمد الله استطعنا ان نحافظ على سلامه طلابنا وعلى استكمال العام الدراسي بنجاح في وقت واحد.» وأضاف سيادته قائلا نحن نقف الان في هذه القاعه التي هي صرح عظيم شيدته القوات المسلحة فيجب علينا جميعا ان نشكر كل من يبني مصر ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير لجيشنا العظيم الذي يقوم بدور كبير داخليا وخارجيا علينا ان نفخر به جمعيا .«

من ناحيه أخرى أشار سعاده الاستاذ الدكتور اسماعيل عيد الغفار إلى ان الاكاديميه اليوم لديها ترتيب متميز بين الجامعات فهي الان رقم 2300 من بين 27 الف جامعه، حاصله عل شهادات معتمده من أهم جهات الاعتماد الدولي بالاضافه إلى إعتماد المجلس الأعلي للجامعات المصريه وما كان هذا ليتحقق إلا بجهود كل من الأساتذه الافضل وجميع العاملين بالاكاديميه.