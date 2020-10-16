شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: افتتاح ٣٦٠٠ مسجداً خلال ٦ سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الدولة تقوم ببناء المساجد ويتم افتتاحها شهريا ونحن اليوم نفتتح خمس مساجد بمحافظة السويس مشيرا إلى أنه تم افتتاح ٣٦٠٠ مسجدا خلال ٦ سنوات وتقوم الوزارة بفرش وتجهيز المساجد بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه.
حضر اللقاء دكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والشيخ ماجد راضي مدير عام الأوقاف وأئمة السويس .
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