شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يستقبل مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في زيارتهما للمحافظة لافتتاح 5 مساجد جديدة، وذلك في إطار احتفال السويس بالعيد القومي. يؤدي وزير الأوقاف والمفتي والوفد المرافق لهما صلاة الجمعة بمسجد المصطفى بحي عتاقة، ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 400 في شهرين. ويلتقي وزير الأوقاف بأئمة السويس بقاعة الاجتماعات في مبنى ديوان عام المحافظة بشارع الجلاء بحي السويس. وقدم اللواء صقر درع محافظة السويس للدكتور شوقي علام والدكتور محمد مختار جمعة، ترحيبًا بهما. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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