شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري الجديد في ليما يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية بيرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم السفير د. هاني سليم، يوم ١٤ أكتوبر الجاري، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى دولة بيرو إلى الرئيس البيروفي «مارتين فيزكارا»، في حفل مراسمي حضره وزير الخارجية.

وعقب تقديم أوراق الاعتماد، استقبل الرئيس البيروفي، السفير المصري في مقابلة خاصة، حيث أشاد بمصر قيادةً وشعباً وحضارةً وثقلا سياسيا فاعلا، وقدرات اقتصادية واعدة، مؤكداً حرصه وحكومته على تعزيز العلاقات مع القاهرة وتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق صالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما وعد الرئيس البيروفي بأن تقوم حكومته بتقديم كل الدعم للسفير المصري الجديد لتيسير مهمته وتعضيد جهوده لتفعيل علاقات التعاون، وكذا لتوطيد أواصر الصداقة والتفاهم بين الدولتين.