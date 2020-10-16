شكرا لقرائتكم خبر عن «عجلان»: مدارس القليوبية استعدت لبدء العام الدراسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتظم 1446617 طالبًا في الدراسة بمدارس محافظة القليوبية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن جميع مدارس المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بما يضمن سلامة العملية التعليمية، وتم الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس، وعددها 2451 مدرسة على مستوى المحافظة، من حيث موقف الكتب الدراسية، والصيانة، والنظافة، وتوحيد دهان البوابات بألوان العَلَم المصرى، وتعليق عَلَم مصر في مكان واضح بالمدرسة، وتجهيز المعامل والفصول الدراسية، والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب، والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح.

وأضاف «عجلان» أنه تم وصول وتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل إلى الإدارات التعليمية «ابتدائى- إعدادى- ثانوى- تعليم فنى»، ولا يوجد عجز في الكتب الدراسية.

وأوضح أن جميع المدارس تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة وصارمة ودائمة حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة، حيث تتم أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى، وتطبيق التباعد الاجتماعى، واستخدام الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، ورفع الوعى وترصُّد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.