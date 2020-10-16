شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتراجع الحكومة عن تطبيق نظام «التعليم الهجين» بالجامعات خلال العام الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن التراجع عن تطبيق نظام «التعليم الهجين» بالجامعات خلال العام الجامعي الجديد.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الجمعة- أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للتراجع عن تطبيق نظام «التعليم الهجين» خلال العام الجامعي الجديد، موضحة أنه تم بالفعل البدء في تطبيق نظام التعليم الهجين بجميع الجامعات على مستوى الجمهورية، حيث يعتمد النظام على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع إتاحة الفرصة لكل جامعة لتحديد نسب وأيام الحضور للكليات العملية والنظرية بناء على خطتها الاستيعابية، وذلك في إطار الحرص على تقليل الكثافة الطلابية وضمان حسن سير العملية التعليمية في ظل أزمة كورونا.

ويهدف نظام «التعليم الهجين» إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات، وذلك تطبيقًا لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي، على أن تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة، كما تتضمن خطة تطبيق نظام «التعليم الهجين» عدة محاور، وهي (التعلم- التقييم- الأنشطة- الخدمات)، حيث سيتم تقسيم الطلبة في مرحلة «التعليم» إلى مجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميًا، وتعقيم وتطهير المعامل قبل دخول أى معمل أو حصص عملية، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما سيتم استخدام وسائل التعلُّم المختلفة عن بُعد من خلال منصة التعليم الإلكتروني، وكذلك إنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات مجانًا، والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني، فضلًا عن تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام المنصات الإلكترونية، وإعداد المحاضرات مع تسجيل صوتي لشرح المحاضرات استعدادًا لرفعه للطلاب على المنصة الإلكترونية لإدارة المحتوى التعليمي «LCMS» في الموعد المحدد بكل محاضرة طبقًا للجدول الدراسي للمقرر.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يُرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).