شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الأسنان»: صرف 1000 جنيه للمساهمة في المصروفات الدراسية لأبناء المتوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، صرف مبلغ 1000 جنيه، للمساهمة في المصروفات الدراسية لأبناء الأطباء المتوفين، وأكد بيان صحفي للمجلس أن هذا المبلغ سيصرف مرة واحدة سنويا.

وأضاف البيان: «كما يصرف مبلغ ٢٠٠٠ جنيه سنويا على مرتين «كل ستة أشهر»، من اتحاد المهن الطبية «طوال سنوات الدراسة»، وسيتم الإعلان عن شروط المساهمة».

وكان اتحاد المهن الطبية، قرر صرف إعانة وفاة لورثة العضو المستحق للمعاش، بقيمة 4 آلاف جنيه، ويتم صرفها مع أول دفعة معاش، على أن يتم التقدم للاستفادة منها خلال عامين كحد أقصى من تاريخ الوفاة.