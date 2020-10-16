شكرا لقرائتكم خبر عن سباق البيت الأبيض الانتخابي يصل تل أبيب..وملصقات تحث على «شكر ترامب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لافتات الدعاية الخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية تفرض نفسها على شوارع تل أبيب في إسرائيل، فهناك أحد الملصقات المنتشر في سيارات المينى باص والذي يحمل عبارة باللغة العبرية تقول :«يجب عليكم أن تشكروا ترامب».

تستهدف الدعاية الديمقراطيون الإسرائيليون من ذوي الأصول الأمريكية، حيث قاموا بتوفير خصم بنسبة ٤٠% على خدمة البريد للناخبين الذين يضطرون لإرسال بطاقات اقتراعهم عبر البريد نظرا لبعد المسافة.

الأصوات «ثمينة القيمة» في كل مكان مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية بحسب تقرير لـ«رويترز» اليوم.

أشار التقرير إلى أن إسرائيل في بؤرة الاهتمام، مرجعا ذلك إلى وجود كثيرين من مزدوجي الجنسية الأمريكية والإسرائيلية مسجلين، فيما يعرف بالولايات «المتأرجحة»، مثل فلوريدا وبنسلفانيا، مما قد يساعد في حسم نتيجة السباق الانتخابي لرئاسة البيت الأبيض.

ولفت التقرير إلى أنه لا يوجد إحصائيات يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بالميول السياسية لدى الأمريكيين الإسرائيليين.

وأكد التقرير على أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب تمتع بنفوذ أكبر حجما في إسرائيل أثناء ولايته، حيث منح البهجة للكثيرين عندما اعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها.

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وفي الوقت نفسه، أرسل أنصار المرشح الديمقراطى جو بايدن بطاقات معايدة انتخابية للديمقراطيين الإسرائيليين والمستقلين في الولايات المتأرجحة، حيث يبلغ نحو نصف الديمقراطيين من الأمريكيين الإسرائيليين مسجلين هناك.