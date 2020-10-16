شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يعصف بشركات الطيران الأمريكية.. تخفيضات الجدول المحلي أكثر من 40٪ نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر تقرير صادر Bloomberg Intelligence أن شركات النقل كاملة الخدمات في الولايات المتحدة تستهدف تخفيضات الجدول المحلي بنسبة تزيد عن 40٪ في المتوسط ​​في نوفمبر.

قامت يونايتد إيرلاينز بتحميل أكبر تخفيضات في السعة المحلية بين شركات الطيران الأمريكية كاملة الخدمات في نوفمبر - بنسبة 50٪ - مقارنة بـ 44٪ في شركة أمريكان إيرلاينز و 29٪ في خطوط دلتا الجوية ، على الرغم من أن الأخيرة قد حجبت أيضًا المقاعد المتوسطة في هيكلها الضيق بالكامل، بما في ذلك خطوط ألاسكا الجوية ، التي خفضت جدولها لشهر نوفمبر بنسبة 43٪ - تسير شركات الخدمة الكاملة على المسار الصحيح لخفض القدرة المحلية بنسبة 41٪ في المتوسط ​​في نوفمبر ، وهو رقم يتوقع محللا بلومبيرج جورج فيرجسون وفرانسوا دوفلوت ارتفاعه في الأسابيع المقبلة. قطع الناقلات أعمق.

من بين شركات الطيران الهجينة وذات التكلفة المنخفضة ، تستهدف JetBlue Airways و Southwest Airlines تخفيضات الجدول المحلي بنسبة 38٪ و 39٪ في نوفمبر ، على التوالي ، على الرغم من أن كلا الشركتين تقيدان أيضًا المقاعد المتوسطة في أساطيلها. قامت شركة Frontier Airlines و Allegiant Air بتخفيضات بنسبة 44٪ و 10٪ على التوالي ، في حين خفضت Hawaiian Airlines طاقتها الاستيعابية لشهر نوفمبر بنسبة 64٪.

على الرغم من أن التخفيضات في السعة المحلية كبيرة مقارنة بعام 2019 ، إلا أنها لا تزال باهتة مقارنة بالتخفيضات الدولية ، بسبب خليط عالمي من إغلاق الحدود وقواعد الحجر الصحي الإلزامية للمسافرين الأجانب. الخطوط الجوية المتحدة ، على سبيل المثال ، ستعمل فقط 38٪ من جدولها الدولي للعام السابق في نوفمبر ، بينما خفضت الأمريكية قدرتها الدولية بنسبة 68٪ في أكتوبر.

قد تكون تخفيضات الخدمات من قبل شركات الطيران الأمريكية أعمق إذا فشل المشرعون الفيدراليون وإدارة ترامب في الموافقة على جولة أخرى من دعم كشوف المرتبات ، والتي منعت شركات النقل من إلغاء الخدمة للأسواق غير المربحة بين أبريل وأكتوبر. على سبيل المثال ، أعلنت شركة أمريكان إيرلاينز بالفعل عن خطط لوقف الطيران إلى 13 مدينة ثانوية بدءًا من الأول من نوفمبر ، وحذر الرئيس التنفيذي دوج باركر من احتمال إلغاء المزيد من الوجهات في حالة فشل المساعدات الإضافية.

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